L'azzurro Hasa incanta in Serie B: nel futuro c'è la A, ci sono già tre club interessati
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Luis Hasa continua ad attirare l’attenzione di diversi club di Serie A. Il centrocampista, attualmente in prestito al Carrarese dal Napoli, è finito nel mirino di Genoa, Udinese e Parma, che stanno monitorando con interesse le sue prestazioni. a riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, tramite X.
Secondo le ultime indiscrezioni, un osservatore del club gialloblù era presente allo stadio Dei Marmi in occasione della sfida contro la Sampdoria per seguire da vicino il giovane talento. Il Napoli osserva la situazione, consapevole di avere tra le mani un profilo che potrebbe diventare prezioso anche in ottica futura.
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