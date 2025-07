Calciomercato Napoli, Repubblica svela: "Non si esclude un ritorno di fiamma per Garnacho"

Nemmeno il tempo di ufficializzare il debutto con la maglia del Napoli di Lucca e nella serata di ieri è già sbarcato a Dimaro pure Sam Beukema, il rinforzo numero cinque di un mercato che sta diventando pirotecnico. Lo sottolinea quest'oggi il quotidiano Repubblica, raccontando della richiesta di Antonio Conte di avere due giocatori validi per ruolo per affrontare tutte le competizioni ed ora il focus si sposta sul portiere Milinkovic-Savic, ma anche su Dan Ndoye, l'esterno offensivo individuato per completare l'attacco.

Secondo il quotidiano, però, non si può escludere però un ritorno di fiamma per Alejandro Garnacho, già trattato invano a gennaio dopo la cessione di Kvaratskhelia e adesso in uscita dal Manchester United. Prima però il club azzurro conta di fare cassa (75 milioni) con la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray con gli ultimi dettagli da limare. Meno urgenti invece gli arrivi del terzino spagnolo Juanlu Sanchez e di un sesto centrocampista che può arrivare in prestito e può essere Fabio Miretti.