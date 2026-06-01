Calciomercato Napoli, Schira annuncia: "Rabiot ha aperto alla destinazione!"

vedi letture

Adrien Rabiot è il principale obiettivo di Massimiliano Allegri per il centrocampo del Napoli

Secondo quanto riportato dal giornalista di mercato Nicolò Schira, il nome di Adrien Rabiot continua a essere uno dei più caldi per il centrocampo del Napoli. Il francese sarebbe infatti una precisa richiesta di Massimiliano Allegri, che dopo averlo allenato alla Juventus e al Milan vorrebbe nuovamente averlo a disposizione anche nella sua nuova avventura in azzurro.

L'indiscrezione rilanciata da Schira parla di un Napoli pronto a muoversi concretamente per il classe 1995, considerato il principale obiettivo per rafforzare la mediana. Schira scrive su X: "Adrien Rabiot è il principale obiettivo di Massimiliano Allegri per il centrocampo del Napoli, che è pronto a offrire al giocatore francese un contratto fino al 2029. Rabiot ha aperto alla possibilità di un trasferimento e attende di conoscere il nuovo allenatore del Milan per discutere i piani futuri del club rossonero".