Napoli-Allegri, si attende la rescissione col Milan: l'affare non è a rischio

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Il Napoli attende con ansia e ottimismo la rescissione di Allegri col Milan. Si lavora sulla buonuscita. C'è volontà tra le parti di salutarsi.

Il Napoli attende Massimiliano Allegri. Dopo aver chiuso l'operazione nei giorni scorsi, il club azzurro non può ancora formalizzarla perché l'allenatore livornese è ancora sotto contratto con il Milan. Ma l'affare non è a rischio. Le ultime arrivano direttamente dal giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato:

"De Laurentiis attende con ansia e ottimismo la rescissione di Allegri col Milan. Si lavora sulla buonuscita. C'è volontà tra le parti, al di là dei rispettivi asti per l'esonero non comunicato preventivamente al tecnico, che l'ha saputo dalla televisione. C'è la volontà di chiudere quanto prima per poi proiettarsi al mercato".