Panchina Napoli, Schira: "Richiesta di tempo di Italiano ha infastidito ADL"

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Schira: Allegri-Napoli, l'affare andrà in portò. Decisivi Manna e i tempi di Italiano.

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato della trattativa che sta portando Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli: "Ci sono dei piccoli rallentamenti, ma è un affare che andrà in porto. Allegri e il Milan si sono lasciati male, perché l'avventura è finita all'indomani dell'ultima giornata con il tonfo in casa contro il Cagliari, con la mancata qualificazione in Champions League, con questo esonero anche abbastanza brusco nelle modalità in cui è arrivato. Allegri a questo punto dice al Milan: 'Mi avete mandato via? Comunque se io mi accaso subito risparmiate 9 milioni lordi, 5 netti, e allora voglio una buonuscita da almeno un milione o un milione e mezzo, mentre Cardinale vorrebbe salutare Allegri pagandogli sino all'ultimo centesimo di questa stagione, ovvero l'ultima mensilità, quella del mese di giugno, pari a 500 mila euro senza dargli un'ulteriore buonuscita. Non stiamo parlando di distanze siderali, però le parti sono molto rigide, i rapporti sono gelidi e quindi è un po' anche una partita scacchi. La sensazione che alla fine in qualche modo si arriverà a una soluzione, perché il Milan comunque risparmierà dei soldi importanti, non vuole avere due allenatori a libro paga e Allegri comunque vuole liberarsi, perché vuole cogliere al volo l'opportunità Napoli".

Cosa ha fatto pendere la bilancia a favore di Allegri anziché Italiano? Il pressing di Manna su De Laurentiis? "Sicuramente Manna ha avuto voce in capitolo importante. I due hanno un grande rapporto, hanno lavorato insieme alla Juve e fu proprio Allegri a caldeggiare Giovanni Manna a John Elkann nel momento in cui fu squalificato Federico Cherubini che allora era direttore sportivo della Juve per la vicenda plusvalenze. Quindi c'è un feeling importante tra i due. Sicuramente Manna, pur stimando anche italiano, riteneva Allegri forse l'allenatore per esperienza, per background, per mentalità vincente con maggior physique du rôle. Però credo anche che qualcosa l'abbia sbagliato Italiano, almeno così mi hanno raccontato. Nel senso che il famoso summit capitolino di martedì avrebbe dovuto portare a una sorta di quasi nero su bianco, anche se poi non si poteva ufficializzare perché prima lui avrebbe dovuto fare la risoluzione con il Bologna nella giornata di giovedì. Invece l'italiano, l'incontro è stato positivo, però non ha detto subito un sì totale al presidente De Laurentiis, ma ha chiesto 72 ore di tempo. Secondo me quelle 72 ore hanno fatto sì che in qualche modo un po' il presidente, non voglio dire ci rimanesse male, però un pizzico si indisfettisse perché comunque ti sto proponendo la panchina del Napoli che l'anno scorso ha vinto lo Scudetto, quest'anno ha vinto la Supercoppa, è arrivato secondo, è un top club, dovrebbe dare un sì al 120%. Quindi quel piccolo rallentamento, quel prendere tempo ha fatto sì che De Laurentiis nella serata tra mercoledì e giovedì, tornasse a dialogare con Allegri. Non dimenticiamoci che comunque Allegri, come italiano, era un pallino del presidente".