Accostato al Napoli, Esposito monitorato da 4 club: si aggiunge anche la Lazio

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Lazio su Sebastiano Esposito, ma Napoli e Torino restano alla finestra.

La Lazio si prepara a vivere un'estate di cambiamenti, a partire dalla panchina. Con Maurizio Sarri ormai vicino all'addio definitivo e Gennaro Gattuso pronto a raccoglierne l'eredità, la società biancoceleste sta già pianificando le mosse di mercato per rinforzare la rosa. Tra i reparti che necessitano di maggiori interventi c'è l'attacco, dove nelle ultime ore è emerso il nome di Sebastiano Esposito come possibile obiettivo per la prossima stagione.

Esposito piace alla Lazio, ma la concorrenza è forte

Secondo quanto riportato da Il Tempo, l'attaccante classe 2002, reduce da una stagione positiva con il Cagliari, sarebbe un profilo particolarmente gradito al presidente Claudio Lotito. Tuttavia la Lazio non è l'unica società interessata al giovane centravanti. Anche il Como starebbe monitorando la situazione, soprattutto per la necessità di inserire in rosa giocatori italiani o formati nei vivai nazionali in vista degli impegni europei. Sul talento offensivo sarebbero inoltre vigili Torino e Napoli, pronte a inserirsi nella corsa qualora si aprissero margini per una trattativa. Il futuro di Sebastiano Esposito si preannuncia quindi uno dei temi da seguire con attenzione nel prossimo mercato estivo.