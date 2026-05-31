Alajbegovic-Napoli, Romano: "Obiettivo per settimane, ora bisogna capire se è profilo giusto per Allegri"

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Alajbegovic apre alla Serie A: Napoli e Roma seguono il talento bosniaco.

Kerim Alajbegovic è da tempo obiettivo del Napoli. Le ultime sull'ala bosniaca classe 2007, che nelle scorse ore ha aperto al trasferimento in Italia, le ha riferite sul proprio canale YouTube Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Alajbegovic ha confermato questa sua apertura totale all'Italia, lo dicevamo ad aprile, perché perché il giocatore, il papà avevano già fatto arrivare dei segnali ai club italiani che hanno incontrato di dare un grande entusiasmo, magari rispetto a tanti altri ragazzi giovani di talento che preferiscono puntare ad altri campionati.

Alajbegovic da subito ha indicato l'Italia come una possibile preferenza. Poi bisognerà capire chi vorrà andare a sedersi al tavolo col Bayern Leverkusen che l'ho appena riscattato per 8 milioni e riuscire a trovare un accordo sui numeri a dare un ruolo importante ad Alajbegovic. Perché, per esempio, il Napoli ci ha pensato, ci ha lavorato per settimane, adesso arriva un allenatore nuovo e bisognerà fare delle riunioni, parlarsi, capire se può essere il profilo giusto o meno. È un giocatore che per esempio può rientrare nei profili graditi alla Roma, rientrava sicuramente con Massara, direttore sportivo. Vediamo adesso con l'arrivo di Tony D'Amico chi sceglierà la Roma come esterno. La Roma un esterno importante vuol prenderlo, questo lo dico al 100%. Poi vedremo cosa accadrà. Ieri parlavamo del sogno Greenwood per Gasperini, quindi ci sarà da seguire quei passaggi. Sicuramente da Alajbegovic, però ci aspettiamo movimento perché il giocatore all'Italia dà una corsia quasi preferenziale".