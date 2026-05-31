Rabiot-Napoli, ipotesi viva! Il Mattino: "Manna dovrà sacrificare uno dei Fab4"

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Napoli su Rabiot: possibile affare legato a una cessione a centrocampo.

Adrien Rabiot continua a essere uno dei nomi accostati al Napoli in vista della prossima stagione. L'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra potrebbe infatti rafforzare questa suggestione di mercato, considerando il forte legame professionale costruito tra il tecnico e il centrocampista francese negli anni trascorsi insieme. Il profilo di Rabiot viene considerato ideale per esperienza, qualità e caratteristiche tattiche richieste dal nuovo progetto.

Rabiot-Napoli, possibile ma legato a una cessione

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'ipotesi che porterebbe Adrien Rabiot al Napoli resta concreta, ma sarebbe subordinata a una cessione importante a centrocampo. I principali candidati a lasciare il club sarebbero Frank Anguissa e Stanislav Lobotka, elementi che potrebbero garantire un'importante entrata economica e liberare spazio nella rosa. Al momento non esistono sviluppi definitivi, ma il gradimento di Massimiliano Allegri per il centrocampista francese è noto da tempo. Saranno le prossime settimane a chiarire se la suggestione potrà trasformarsi in una vera trattativa.