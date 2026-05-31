Vlahovic-Lukaku, Tmw: "Big Rom farà posto al serbo?"

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Leao, Vlahovic e Lukaku: attaccanti protagonisti del mercato estivo.

L'estate di calciomercato si annuncia particolarmente intensa per gli attaccanti della Serie A, con diversi nomi di primo piano pronti a infiammare le trattative. Tra questi spicca Rafael Leao, che nelle ultime ore ha lasciato intendere come la sua esperienza con il Milan possa essere arrivata al capolinea. L'attaccante portoghese ha infatti dichiarato di sentirsi pronto anche per una nuova avventura all'estero, aprendo così a possibili scenari lontani dalla Serie A.

Da Vlahovic a Lukaku: Napoli protagonista sul mercato

Tra i profili più caldi c'è anche Dusan Vlahovic, finito nel mirino del Napoli in vista dell'arrivo di Massimiliano Allegri. Il tecnico conosce bene il centravanti serbo dai tempi della Juventus e potrebbe spingere per ritrovarlo in azzurro. Sul giocatore restano vigili anche club di Premier League, tra cui il Chelsea. Un eventuale arrivo di Vlahovic potrebbe influire sul futuro di Romelu Lukaku, che ha recentemente ribadito la propria volontà di restare al Napoli ma che dovrà confrontarsi con nuove gerarchie tecniche dopo l'addio di Antonio Conte. Sullo sfondo restano inoltre le situazioni degli altri attaccanti azzurri, tra cui Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca, destinati a essere protagonisti delle valutazioni estive del club partenopeo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.