Lazio, c’è la fila per Sarri: non solo il Napoli, ecco tutte le pretendenti
Gran parte del futuro della Lazio passerà dalla finale di Coppa Italia, un appuntamento che potrebbe rivelarsi decisivo anche per il destino di Maurizio Sarri. Al termine della stagione, tecnico e società si confronteranno per valutare concretamente la possibilità di proseguire insieme. Sarri resta profondamente legato all’ambiente biancoceleste e alla piazza, alla quale intende dare priorità, ma allo stesso tempo non è più disposto a rivivere un’annata con le stesse difficoltà di quella attuale.
Le condizioni di Sarri e l’interesse delle altre squadre
Prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro, l’allenatore vorrà avere chiarezza sul tipo di mercato e sul budget che la società metterà a disposizione. Una posizione che non passa inosservata, visto che diversi club stanno monitorando con attenzione la situazione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, oltre a Bologna, Fiorentina e Napoli (come vi abbiamo raccontato), anche Atalanta e Milan avrebbero messo gli occhi su Sarri, soprattutto in vista di un possibile effetto domino sulle panchine legato alla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.
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