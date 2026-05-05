Futuro De Bruyne, dal Belgio: “Permanenza incerta! Il calcio di Conte non lo esalta…”

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio”, è intervenuto il giornalista belga Geert Lambaerts

A Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio”, è intervenuto il giornalista belga Geert Lambaerts, che ha analizzato il momento di Kevin De Bruyne e il suo possibile futuro al Napoli, soffermandosi soprattutto sulle differenze tattiche tra la sua esperienza al Manchester City e l’attuale gestione di Conte. Secondo Lambaerts, il contesto tecnico può incidere molto sul rendimento del centrocampista belga: “De Bruyne? Al Manchester City giocava in un sistema offensivo, ma con Conte c'è un modo di giocare differente, più difensivo. Questo può essere un problema per il futuro. Ora ho dei dubbi che Kevin possa restare a Napoli, non ci sono problemi tra lui e l'allenatore ma ci sono visioni differenti su come giocare. A Manchester prendeva decisioni palla al piede, a Napoli il blocco è più basso. Non è favorevole al suo gioco. C’è la possibilità che parta questa estate”.

De Bruyne-Napoli: futuro incerto

Il giornalista sottolinea quindi come il passaggio da un sistema offensivo e propositivo come quello del Manchester City a un impianto più prudente e difensivo possa rappresentare un nodo cruciale per il futuro del belga in azzurro. Pur non esistendo problemi personali con l’allenatore, secondo Lambaerts le differenti visioni di gioco potrebbero incidere sulle valutazioni del giocatore, lasciando aperta la possibilità di un addio già nella prossima sessione estiva di mercato.