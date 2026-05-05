Calciomercato Napoli, ADL detta la linea: Pisilli, Rios e Alajbegovic per ripartire

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Nel frattempo, sul campo, la squadra è vicina al raggiungimento del secondo posto e quindi alla qualificazione alla prossima Champions League

Tra i temi affrontati da Cronache di Napoli trova spazio anche la situazione del Napoli, con Aurelio De Laurentiis pronto a riprendere pienamente il controllo delle strategie del club e a dettare la linea sul prossimo mercato. L’idea è quella di programmare una ripartenza immediata, con una lista di obiettivi già definita che comprende i profili di Rios, Alajbegovic e Juanlu. Si tratta di indicazioni che verranno condivise con Antonio Conte oppure, in caso di cambio in panchina, con il suo eventuale successore, a conferma della volontà della società di non perdere tempo nella pianificazione della nuova stagione.

Obiettivo Champions e situazione Lukaku

Nel frattempo, sul campo, la squadra è vicina al raggiungimento del secondo posto e quindi alla qualificazione alla prossima Champions League, traguardo da centrare il prima possibile dopo aver ormai ceduto matematicamente lo scudetto all’Inter. Sul fronte della rosa, si registra anche il ritorno di Romelu Lukaku, che tuttavia resta ai margini del progetto tecnico ed è di fatto fuori rosa, segnale evidente di una situazione ormai definita in vista delle scelte future.