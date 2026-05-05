Calciomercato Napoli, dalla Francia: "Nel mirino il bomber del Rennes, ma c'è anche l'Atletico"
Il Napoli guarda avanti e valuta nuovi profili per rafforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal portale francese FootMercato, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Esteban Lepaul, attaccante del Rennes e tra i protagonisti dell’attuale stagione di Ligue1. Il classe 2000 si sta imponendo come una delle rivelazioni del campionato, attirando l’attenzione di diversi top club europei grazie a prestazioni di alto livello e a una notevole continuità realizzativa.
Profilo in ascesa tra concorrenza e prospettive
Sul giocatore non c’è solo il Napoli: anche l’Atlético Madrid segue con interesse la sua evoluzione. Il Rennes, però, non sembra intenzionato a privarsi facilmente del proprio talento e starebbe preparando un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio per blindarlo. Dopo essersi messo in luce con l’Angers, Lepaul ha trovato la definitiva consacrazione al Rennes, dove ha potuto esprimere al meglio le sue qualità: mobilità, profondità e grande fiuto del gol. I numeri confermano l’impatto, con 18 reti e 4 assist stagionali, rendendolo uno dei profili più interessanti in ottica mercato e perfettamente in linea con la strategia del Napoli, orientata su giovani già pronti per il salto di qualità.
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