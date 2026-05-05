Ultim'ora Elmas, destino segnato: il Napoli ha deciso di non riscattarlo dal Lipsia

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Nelle ultime ore si sono rincorse alcune indiscrezioni sul futuro di Eljif Elmas e sulla possibilità che il Napoli possa non esercitare il diritto di riscatto.

Nelle ultime ore si sono rincorse alcune indiscrezioni sul futuro di Eljif Elmas e sulla possibilità che il Napoli possa non esercitare il diritto di riscatto. La situazione, al momento, appare però piuttosto chiara: salvo clamorosi ribaltoni, il destino del centrocampista macedone sembra segnato verso una separazione al termine della stagione. Il Napoli ha comunque apprezzato il profilo del giocatore, capace di ricoprire più ruoli a centrocampo e in fase offensiva, riferisce l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Tuttavia, l’investimento complessivo necessario per il riscatto dal Lipsia - circa 17 milioni di euro oltre quanto già speso per il prestito - viene ritenuto troppo oneroso in questa fase, e non rientra nei piani attuali del club.

Elmas, futuro sempre più lontano dal Napoli

Solo un eventuale cambio di scenario, come l’arrivo di un nuovo allenatore con indicazioni diverse, potrebbe riaprire il discorso, ma ad oggi questa ipotesi resta marginale. Al momento, quindi, la percentuale di permanenza di Elmas appare molto bassa e il Napoli sembra orientato a destinare le proprie risorse ad altri profili sul mercato. La linea del club è quella di riorganizzare la rosa con investimenti differenti, puntando su innesti più funzionali al progetto tecnico che verrà definito nelle prossime settimane.