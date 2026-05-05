Rafa Marin, futuro sospeso tra Napoli e Villarreal: novità sul diritto di riscatto
Quale sarà futuro di Rafa Marín? Il difensore spagnolo ha vissuto una stagione molto positiva in Liga con il Villarreal, disputando anche la Champions League e contribuendo al terzo posto in campionato, davanti all’Atlético Madrid. Le sue prestazioni hanno convinto, ma la sua situazione contrattuale non è ancora definita in modo definitivo. Tra Napoli e Villarreal esiste infatti un accordo che prevede un’opzione di riscatto fissata intorno ai 12 milioni di euro a favore del club spagnolo. Tuttavia non si tratta di un diritto pienamente unilaterale: per la cessione definitiva è necessario anche il via libera del Napoli. Una formula, quindi, che lascia margini di trattativa e rende la decisione finale ancora sospesa tra le part, riferisce l’esperto di mercato Fabrizio Romano.
Rafa Marín tra Napoli e Villarreal: futuro ancora tutto da decidere
Molto dipenderà dalle valutazioni tecniche e dai progetti dei due club. Il Villarreal dovrà confrontarsi con il nuovo allenatore Íñigo Pérez e definire la strategia per la prossima stagione, mentre il Napoli sta ancora valutando la propria situazione interna, anche in relazione al futuro di Antonio Conte e alle possibili uscite, tra cui quella di Juan Jesus. In questo contesto, anche la volontà del calciatore sarà decisiva: Rafa Marín dovrà capire quale progetto sportivo gli offrirà maggiori garanzie di crescita e continuità. Tra Napoli e Villarreal, però, resta un ottimo rapporto, elemento che potrebbe favorire qualsiasi tipo di soluzione condivisa nelle prossime settimane.
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