Ultim'ora Rafa Marin, futuro sospeso tra Napoli e Villarreal: novità sul diritto di riscatto

vedi letture

Quale sarà futuro di Rafa Marín? Il difensore spagnolo ha vissuto una stagione molto positiva in Liga con il Villarreal

Quale sarà futuro di Rafa Marín? Il difensore spagnolo ha vissuto una stagione molto positiva in Liga con il Villarreal, disputando anche la Champions League e contribuendo al terzo posto in campionato, davanti all’Atlético Madrid. Le sue prestazioni hanno convinto, ma la sua situazione contrattuale non è ancora definita in modo definitivo. Tra Napoli e Villarreal esiste infatti un accordo che prevede un’opzione di riscatto fissata intorno ai 12 milioni di euro a favore del club spagnolo. Tuttavia non si tratta di un diritto pienamente unilaterale: per la cessione definitiva è necessario anche il via libera del Napoli. Una formula, quindi, che lascia margini di trattativa e rende la decisione finale ancora sospesa tra le part, riferisce l’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Rafa Marín tra Napoli e Villarreal: futuro ancora tutto da decidere

Molto dipenderà dalle valutazioni tecniche e dai progetti dei due club. Il Villarreal dovrà confrontarsi con il nuovo allenatore Íñigo Pérez e definire la strategia per la prossima stagione, mentre il Napoli sta ancora valutando la propria situazione interna, anche in relazione al futuro di Antonio Conte e alle possibili uscite, tra cui quella di Juan Jesus. In questo contesto, anche la volontà del calciatore sarà decisiva: Rafa Marín dovrà capire quale progetto sportivo gli offrirà maggiori garanzie di crescita e continuità. Tra Napoli e Villarreal, però, resta un ottimo rapporto, elemento che potrebbe favorire qualsiasi tipo di soluzione condivisa nelle prossime settimane.