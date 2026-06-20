Calciomercato Napoli: spuntano i nomi di due azzurri che non convincono Allegri

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Calciomercato Napoli, Massimiliano Allegri non sarebbe pienamente convinto di Sam Beukema e Vanja Milinkovic-Savic

Massimiliano Allegri avrebbe già espresso le prime perplessità sulla rosa del Napoli. A riportarlo è il quotidiano Il Roma, secondo cui il nuovo allenatore azzurro starebbe valutando attentamente l'organico a disposizione in vista dell'annuncio ufficiale e dell'inizio dei ritiri estivi. In particolare, le maggiori riflessioni riguarderebbero il reparto arretrato, dove due giocatori non avrebbero ancora convinto pienamente il tecnico livornese.

Le perplessità sulla difesa e sul portiere

Secondo quanto riportato da Il Roma, "proprio nella retroguardia Massimiliano Allegri vuole mettere le mani. È molto felice della rosa attuale, probabilmente più ricca e forte rispetto a quella del suo ormai ex Milan. Eppure vuole dei cambiamenti in difesa. Allegri non è del tutto convinto di Sam Beukema. Il Napoli lo ha preso appena un anno fa e lo ha pagato moltissimo, ma per il nuovo allenatore l'olandese ha caratteristiche troppo simili a Rrahmani e Buongiorno e, soprattutto, in una difesa a tre non va bene. Non a caso il ds Manna sta cercando di prendere Gila dalla Lazio. E poi c'è il portiere: Allegri, a quanto pare, non punta più di tanto su Milinkovic-Savic. L'allenatore ex Juventus ama il classico portiere 'che para'. Apprezza Meret, che ha comunque un solo anno di contratto".