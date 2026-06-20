Napoli-Gila, trattativa in accelerata: il difensore della Lazio ha già detto sì

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Il Napoli spinge per Mario Gila: accordo già trovato col giocatore, ora si tratta con la Lazio. Sul piatto possibili contropartite come Lucca o Rafa Marin

La trattativa tra il Napoli e la Lazio per Mario Gila entra nel vivo. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, il difensore spagnolo ha già raggiunto un'intesa di massima con il club partenopeo ed ha indicato Napoli come sua priorità assoluta. Gila vuole disputare la Champions League e crede nel progetto tecnico costruito attorno a Massimiliano Allegri: la sua disponibilità al trasferimento è totale e consolidata da giorni. Il nodo da sciogliere ora non riguarda più il giocatore, ma l'accordo tra le due società.

Napoli-Lazio, la formula dell'affare Gila: Lucca e Rafa Marin come possibili contropartite tecniche

Nelle ultime 48 ore i contatti tra Napoli e Lazio si sono intensificati e, stando a Romano, il club azzurro ha aperto alla possibilità di inserire contropartite tecniche per agevolare la chiusura dell'operazione. Tra i nomi emersi figurano Lorenzo Lucca e Rafa Marin, profilo quest'ultimo che potrebbe stuzzicare l'interesse del club biancoceleste. Le due società stanno vagliando diversi scenari per trovare una formula che soddisfi entrambe le parti. La trattativa è viva e il Napoli continua a lavorare con determinazione per sbloccarla.

Valutazione Gila, il Napoli fissa il tetto: tra 15 e 20 milioni, niente di più per il difensore in scadenza

Sul fronte economico, la posizione del Napoli è chiara e difficilmente negoziabile al rialzo. Con il contratto di Gila in scadenza e la possibilità concreta di acquistarlo a parametro zero dal gennaio 2027, la dirigenza partenopea ritiene congrua una valutazione compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, considerando eccessiva qualsiasi richiesta superiore. Avere già l'accordo con il giocatore rappresenta una leva negoziale importante. Per questo il Napoli continua a spingere e, pur tenendo d'occhio eventuali alternative per la difesa, Mario Gila resta il primo nome sulla lista dei rinforzi per il reparto arretrato.