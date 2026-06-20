Juve a caccia di un portiere, Gazzetta: nel mirino Milinkovic-Savic, in uscita dal Napoli
La Juventus continua a lavorare sul futuro della porta e, a pochi giorni dall'inizio del mercato estivo, il borsino dei portieri registra nuovi movimenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la pista che porta a Emiliano "Dibu" Martinez ha subito una frenata.
Nonostante il gradimento di Luciano Spalletti e la disponibilità del portiere argentino a valutare il trasferimento in bianconero, l'Aston Villa non sembra intenzionato a fare sconti.
Il club inglese continua infatti a chiedere tra i 10 e i 15 milioni di euro per il cartellino dell'estremo difensore campione del mondo, una cifra che la Juventus considera elevata, soprattutto alla luce dell'età del giocatore, che compirà 34 anni a settembre. In questo scenario salgono le quotazioni di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, in uscita dal Napoli, rappresenta una soluzione più sostenibile dal punto di vista economico e gode della stima della dirigenza bianconera per esperienza, affidabilità e conoscenza del campionato italiano.
Restano invece stabili le possibilità di arrivare ad Alex Meret. L'estremo difensore azzurro continua a essere un profilo monitorato, ma al momento non si registrano passi avanti significativi. La sensazione è che la Juventus voglia prima definire alcune uscite e chiarire i margini di manovra legati al bilancio prima di affondare il colpo definitivo per il nuovo numero uno. Al momento, la corsa resta aperta.
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