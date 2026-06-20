Gil Mora, il prodigio messicano che ricorda Iniesta: il Napoli lo segue al Mondiale

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Il Napoli segue Gil Mora, 17enne messicano paragonato al primo Iniesta. La sua agente Raffaela Pimenta lavora per portarlo in Europa.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sta monitorando con attenzione i talenti in mostra alla Coppa del Mondo, e tra i nomi finiti sul suo taccuino spicca una new entry sorprendente: Gil Mora, fantasista 17enne del Messico e del Tijuana, in campo da titolare nella competizione iridata nonostante la giovanissima età. Come rivela Il Mattino in edicola oggi, gli scout azzurri avrebbero tracciato un paragone pesante sul talento messicano, paragonandolo al primo Andrés Iniesta per caratteristiche tecniche e visione di gioco. Un accostamento che, se confermato, basterebbe da solo a giustificare l'interesse.

Raffaela Pimenta porta Gil Mora in Europa: contatti con il Napoli

A muovere le fila dell'operazione è Raffaela Pimenta, agente del giovane talento del Tijuana, che nelle ultime settimane starebbe lavorando attivamente per aprire una finestra europea al suo assistito. Mora ha un contratto col club messicano fino al 2029, con clausola rescissoria inserita negli ultimi mesi, e diversi club del Vecchio Continente avrebbero già avuto contatti con la sua rappresentante. Tra questi ci sarebbe anche la SSC Napoli. Il Mattino però sottolinea come si tratterebbe di una vera e propria scommessa, consapevole che il salto dall'America alla Serie A per un ragazzo di 17 anni non è privo di rischi.

Valutazione Gil Mora in crescita dopo il Mondiale: il costo spaventa, ma il talento è enorme

Il nodo principale dell'eventuale trattativa è quello economico. La valutazione di Gil Mora è destinata a salire in maniera significativa proprio in questi giorni, man mano che il Messico avanza nel torneo e il giovane si afferma come protagonista. Una Coppa del Mondo da protagonista potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo della clausola rescissoria, rendendo l'operazione onerosa per qualsiasi acquirente. Il Napoli, che già segue Kovar e Manzambi individuati da Manna in questo stesso torneo, valuta la fattibilità dell'affare: tecnicamente i dubbi sono pochi, ma l'investimento richiederà coraggio e una visionelungimirante sul mercato dei giovani talenti internazionali.