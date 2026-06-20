Napoli su Ricardo Pepi? Il retroscena: aveva impressionato Conte dopo il 6-2 di Eindhoven

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Calciomercato Napoli, il retroscena su Ricardo Pepi: l'attaccante del PSV Eindhoven aveva conquistato anche Antonio Conte.

Ricardo Pepi torna a essere uno dei nomi più caldi sul mercato europeo. L'attaccante statunitense del PSV Eindhoven, oggi seguito con attenzione dalla Juventus, era già finito in passato sul taccuino di Cristiano Giuntoli e aveva attirato anche l'interesse del Napoli. A rivelarlo è Tuttosport, che ricorda come il centravanti classe 2003 avesse colpito particolarmente Antonio Conte. Reduce da una stagione da protagonista con 16 gol in Eredivisie e 3 in Champions League, Pepi viene oggi valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Il retroscena: Pepi aveva convinto anche il Napoli

Prima che la Juventus tornasse a monitorarlo in vista della prossima stagione, Ricardo Pepi era stato osservato con interesse anche dal Napoli. Secondo Tuttosport, le qualità dell'attaccante americano avevano convinto Antonio Conte, rimasto impressionato dalla prova offerta dal giocatore contro la formazione partenopea nella sconfitta per 6-2 ad Eindhoven. Oggi il suo nome è nuovamente al centro del mercato: i bianconeri continuano a seguirlo mentre lavorano anche su altri profili offensivi, ma il retroscena conferma che Pepi era già entrato nei radar del Napoli come possibile rinforzo per l'attacco.