Milinkovic-Savic in uscita: non è più centrale nei piani del Napoli
TuttoNapoli.net
Vanja Milinkovic-Savic è fuori dal progetto azzurro ed è stato messo alla finestra per questa edizione di calciomercato estivo
Vanja Milinkovic Savic potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione. Due club stranieri (uno europeo e uno dall'Arabia Saudita) hanno chiesto informazioni sul portiere serbo. Spetta a Massimiliano Allegri l'ultima parola sul suo futuro al Napoli.
Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, la sua posizione non è più centrale nelle gerarchie degli azzurri che sono sulle tracce di Kovar e Vicario, rispettivamente di Psv e Tottenham. Il serbo non ha convinto alla sua prima stagione e ora con ogni probabilità partirà.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina TuttonapoliCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2026 15:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Daniele RodiaRizzetta a Bloomberg: “Ecco il progetto per la SSCNapoli, colloqui intensi con ADL! Sullo stadio…”
Fabio TarantinoLiveConferenza ritiri, ADL: "Non posso ancora annunciare l'allenatore! Lukaku-KDB? Se dovranno andar via..."
Pierpaolo MatroneMcTominay: "A Napoli ho trovato il mio ruolo! Grazie a Conte sono cresciuto. E lo sfottò a Hojlund..."
Davide BarattoDe Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com