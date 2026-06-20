Milinkovic-Savic in uscita: non è più centrale nei piani del Napoli

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Vanja Milinkovic-Savic è fuori dal progetto azzurro ed è stato messo alla finestra per questa edizione di calciomercato estivo

Vanja Milinkovic Savic potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione. Due club stranieri (uno europeo e uno dall'Arabia Saudita) hanno chiesto informazioni sul portiere serbo. Spetta a Massimiliano Allegri l'ultima parola sul suo futuro al Napoli.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, la sua posizione non è più centrale nelle gerarchie degli azzurri che sono sulle tracce di Kovar e Vicario, rispettivamente di Psv e Tottenham. Il serbo non ha convinto alla sua prima stagione e ora con ogni probabilità partirà.