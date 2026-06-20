Il Modena vuole Ambrosino: società a lavoro per il prestito

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Oggi alle 11:45Calciomercato Napoli
di Daniele Rodia

II Modena lavora per riportare in gialloblù Giuseppe Ambrosino. L'attaccante classe 2003, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, è infatti uno degli obiettivi di mercato del club emiliano, che punta a ottenere nuovamente il suo trasferimento a titolo temporaneo. Nel frattempo sempre il Modena ha già definito un operazione in entrata: dal Monopoli arriva Diego Ronco, difensore centrale nato nel 2004, che andrà a rinforzare il reparto arretrato di mister Galloppa.

Ambrosino ha già giocato a Modena la scorsa stagione dopo il flop nel Napoli di Conte dove ha totalizzato solo 5 presenze: con i gialloblu in B, l'attaccante ha anche timbrato il cartellino due volte.