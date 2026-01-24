Ultim'ora Giovane-Napoli, ci siamo! Moretto: "Ha firmato!"

Giovane Santana do Nascimento è ormai a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L’attaccante classe 2003 ha completato nelle ultime ore tutto l’iter necessario, firmando il contratto che lo legherà al club azzurro e chiudendo così l’operazione.

La conferma è arrivata anche dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, che sul proprio account X ha annunciato la firma del giocatore: "Giovane ha firmato per il Napoli".