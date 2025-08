Cambio di strategia per la fascia sinistra, Sky: Conte vuole almeno altri tre acquisti

Antonio Conte vorrebbe almeno altri tre acquisti: un centrocampista, un esterno a sinistra e un vice Di Lorenzo. Tra i profili valutati per il centrocampo c'è Fabio Miretti, è un affare da 10-15 milioni. Per la fascia sinistra il club azzurro inizialmente voleva prendere un esterno alto, Dan Ndoye era il profilo perfetto. Non trovando un giocatore con le stesse qualità in fase difensiva, si sta valutando di mettere in quella posizione Leonardo Spinazzola e di prendere un altro terzino sinistro. Il nome è quello di Miguel Gutierrez del Siviglia. Deve ancora entrare nel vivo la trattativa col club andaluso, al giocatore è stata fatta un'offerta da 2.5 milioni di euro a stagione.

In uscita ci può esserci Giacomo Raspadori. C'è l'interesse concreto dell'Atletico Madrid, che sta valutando su quale profilo andare per rinforzare l'attacco. Per il ruolo di terzino destro, Juanlu Sanchez era stato scelto come profilo perfetto. Il Siviglia non ha abbassato tanto le pretese, dai 20 milioni iniziali è arrivato a 17/18mln. Il Napoli, invece, arriva ad offrire intorno ai 14 milioni tra parte fissa e bonus. Per lo spagnolo si è inserito anche il Wolverhampton.