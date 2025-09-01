Video "Certi amori...", la bella clip con le parole di Elmas: "Napoli, mi sei mancata!"

Eljif Elmas è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Un anno e mezzo dopo il suo addio, il centrocampista macedone torna in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia, club a cui il Napoli l'aveva venduto nel gennaio del 2024.

Sui social, dopo l'annuncio ufficiale, il club azzurro ha pubblicato una bella clip in cui si vede Elmas che guarda la città: "Napoli, mi sei mancata", le parole del giocatore. "Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano", scrive la SSC Napoli in didascalia.