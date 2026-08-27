Cheddira va all'Avellino! L'attaccante è arrivato in città per visite e firma
Walid Cheddira è pronto a cominciare la sua nuova avventura con l'Avellino. Dopo l'accordo raggiunto nelle scorse ore con il Napoli, l'attaccante è arrivato in città per sottoporsi alle visite mediche e procedere successivamente con la firma del contratto. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'operazione è stata definita a titolo definitivo, permettendo così al direttore sportivo Giovanni Manna di completare un'altra delle cessioni previste negli ultimi giorni di mercato.
Cheddira-Avellino, al Napoli 2,5 milioni più bonus
Emergono anche i dettagli economici dell'affare: l'Avellino verserà al Napoli 2,5 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi ulteriori bonus. Le cifre variabili saranno legate sia al numero di gol realizzati da Cheddira sia all'eventuale promozione in Serie A dell'Avellino. Dopo gli interessamenti ricevuti da diversi club della massima categoria, l'attaccante ha dunque scelto di ripartire dalla Serie B restando in Campania. Visite mediche e firma rappresentano ormai gli ultimi passaggi prima dell'ufficialità.
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