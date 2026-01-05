Cheddira può lasciare il Sassuolo: un club di Serie B lo ha chiesto al Napoli

Walid Cheddira è attualmente in forza al Sassuolo, in prestito dal Napoli, ma potrebbe lasciare i neroverdi in questa finestra invernale di calciomercato: l'attaccante marocchino ha giocato solo 269 minuti in questa stagione e per questo non è da escludere un addio alla ricerca di maggiore spazio. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, il Monza si è interessato a Cheddira: il club di Serie B ha già contattato gli azzurri per chiedere il prestito.