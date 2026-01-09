Chiesa, niente Napoli: per Sky azzurri tagliati fuori per un motivo

Le voci di mercato attorno a Federico Chiesa continuano a intrecciarsi anche con il Napoli, ma la strada appare in salita. A chiarire lo scenario Sky Sport, che fa il punto sulla situazione dell’esterno offensivo oggi al Liverpool. Il Napoli ha effettuato un sondaggio e si è informato sulla possibilità di portare Chiesa in azzurro già a gennaio.

Il nodo, però, è rappresentato dalla formula: il club inglese è disposto a lasciarlo partire soltanto a titolo definitivo, una condizione che taglia fuori il Napoli, bloccato sul fronte delle operazioni in entrata. Una distanza che al momento rende la trattativa impraticabile, nonostante l’interesse iniziale. Per Chiesa, dunque, l’ipotesi Napoli resta sullo sfondo, almeno per questa finestra di mercato.