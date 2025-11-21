Schira: "Ingaggio choc per McTominay, ma ha rifiutato! Cifre incredibili..."

Sul suo canale 'Youtube' l'esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato del Napoli e di una super offerta che McTominay nei mesi scorsi ha respinto. Un'offerta davvero vantaggiosa da un punto di vista economico ma sia il giocatore che il Napoli hanno detto no.

"In estate era arrivata un'offerta mostruosa con uno stipendio in doppia cifra, contratto di quattro anni da parte di una società araba che era pronta anche a mettere sul piatto oltre 40 milioni per il Napoli. Un'offerta incredibile per McTominay ma il giocatore non ha neanche voluto sentire nella fattispecie quali erano le cifre reali dell'offerta. Qualcuno dice 12, qualcuno dice 15, qualcuno dice addirittura 20 milioni a stagione. Comunque, insomma, un ingaggio almeno il il triplo di quello che oggi lui guadagna a Napoli, ma McTominay voleva restare a Napoli, felicissimo di giocare con la maglia azzurra e lo scudetto sul petto. Attenzione però perché in Premier League in estate l'Everton voleva provare l'assalto, anche qui non preso in considerazione. Il giocatore è stato seguito anche da una delle big della Premier League, ma per il Napoli è blindato e lui non voleva andare via".