Napoli su Atta, Tmw: "L'Udinese spara alto, non vuole cederlo", le cifre

Il Napoli ha messo nel mirino Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, come alternativa a Kobbie Mainoo per gennaio per tamponare l'emergenza a centrocampo dopo gli infortuni di De Bruyne e di Anguissa. L'Udinese non ha intenzione di cederlo durante il mercato di gennaio e la valutazione, del resto, è altissima, circa 30 milioni di euro. Lo riporta Tmw.

Atta, francese, classe 2003, è un centrocampista elegante, dalle lunghe leve, dal passo felpato, una mezzala moderna che sta facendo molto bene e che ha anche segnato un super gol a inizio stagione contro l'Inter a San Siro. Un giocatore d'altri tempi che permetterebbe al Napoli di avere un ricambio in più a centrocampo con un giocatore meno d'inserimento ma più di palleggio e fantasia rispetto alle mezzali che già sono in organico in questo momento. In questa stagione ha giocato undici gare in campionato, con un gol e un assist. Una presenza anche in Coppa Italia, corredata da una rete. Ottimo il suo impatto dopo essere arrivato nella scorsa estate per 8 milioni di euro.