Coli Saco lascia la Svizzera e torna in Italia: è fatta con un club campano
TuttoNapoli.net
La Casertana è pronta a piazzare il colpo Coli Saco, giocatore di proprietà del Napoli. Il classe 2002 dovrebbe infatti far ritorno dalla Svizzera, dove ha collezionato 8 presenze con l’Yverdon per poi essere girato in prestito secco al club campano.
L'annuncio ufficiale, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è atteso per l'inizio della prossima settimana, con la Casertana che ha battuto la concorrenza di Avellino e Salernitana.
Calciomercato Napoli
