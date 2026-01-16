Coli Saco lascia la Svizzera e torna in Italia: è fatta con un club campano

Oggi alle 00:00Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

La Casertana è pronta a piazzare il colpo Coli Saco, giocatore di proprietà del Napoli. Il classe 2002 dovrebbe infatti far ritorno dalla Svizzera, dove ha collezionato 8 presenze con l’Yverdon per poi essere girato in prestito secco al club campano.

L'annuncio ufficiale, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è atteso per l'inizio della prossima settimana, con la Casertana che ha battuto la concorrenza di Avellino e Salernitana.