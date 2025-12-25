Conferme dall'Inghilterra: Mainoo vuole lasciare il Man United e ha in mente il Napoli

Conferme dall'Inghilterra: Mainoo vuole lasciare il Man United e ha in mente il NapoliTuttoNapoli.net
Oggi alle 15:15Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Ben Jacobs, Kobbie Mainoo avrebbe deciso di lasciare in prestito il Manchester United nella finestra di gennaio. Tra le destinazioni gradite dal giovane centrocampista c’è il Napoli, club che Mainoo considera ideale per crescere e trovare continuità.

L’idea sarebbe quella di ricalcare il percorso di Scott McTominay, esploso in Serie A dopo l’addio ai Red Devils. Mainoo vorrebbe mettersi in mostra nel campionato italiano, “accendere” la Serie A e poi tornare a Manchester con un messaggio chiaro: non ripetere l’errore già commesso con McTominay. Il Napoli osserva con interesse.