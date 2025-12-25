Voci dall'estero: Napoli interessato a un altro centrocampista del Man United

vedi letture

Il Napoli accelera sul mercato di gennaio. Giovanni Manna vuole consegnare ad Antonio Conte almeno un rinforzo importante a centrocampo, reparto messo in difficoltà dagli infortuni di Anguissa e De Bruyne. La società azzurra è pronta a muoversi con decisione nella finestra invernale, valutando diversi profili internazionali.

Secondo il giornalista Ekrem Konur, nella lista del club partenopeo ci sarebbe anche anche Manuel Ugarte, centrocampista del Manchester United. Non solo Kobbie Mainoo, dunque: il Napoli monitora più piste e nelle prossime settimane farà le sue scelte in base a costi e opportunità.