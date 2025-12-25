L'ultimo talento del Genk che piace a mezza Europa: c'è anche il Napoli

Il nome di Konstantinos Karetsas è diventato in poche settimane uno dei più caldi del panorama europeo. Il fantasista del Genk, appena 18 anni, si è imposto come uno dei giovani trequartisti più interessanti del continente, attirando l’attenzione di numerosi top club grazie a prestazioni di altissimo livello. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il talento belga di origini greche è seguito con grande interesse da Bayern Monaco, Napoli, Manchester United, Arsenal e Chelsea. Alla lunga lista si sono aggiunti anche Liverpool, Everton, Newcastle e Bayer Leverkusen, a conferma di quanto sia cresciuta rapidamente la sua reputazione internazionale.

Karetsas è diventato un punto fermo del gioco offensivo del Genk e in stagione ha già collezionato 2 gol e 10 assist in tutte le competizioni. Gli osservatori lo descrivono come un numero dieci moderno, dotato di grande qualità tecnica, visione di gioco e capacità di muoversi tra le linee anche sotto pressione. Il Genk, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo almeno per un’altra stagione, ma il mercato di gennaio ha già acceso una forte concorrenza: resistere all’assalto dei giganti d’Europa non sarà semplice.