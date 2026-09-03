Conferme dall'Inghilterra: anche il Napoli ci ha provato per Zirkzee! A gennaio...

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Joshua Zirkzee è rimasto al Manchester United dopo essere stato vicino all'Everton nelle ultime ore di mercato. Il suo futuro sarà rivalutato a gennaio.

Il futuro di Joshua Zirkzee al Manchester United resta tutto da definire. L'attaccante olandese era stato vicino all'Everton nelle ultime ore del mercato estivo, con i Toffees pronti a prenderlo inizialmente in prestito dopo le difficoltà incontrate per Folarin Balogun. Lo United ha però respinto la proposta, non avendo più il tempo necessario per trovare un sostituto. In precedenza Zirkzee era finito anche nel mirino di diversi club italiani, tra cui Napoli, Juventus, Fiorentina e Como, senza che nessuna delle piste arrivasse alla fumata bianca.

Zirkzee, a gennaio può riaprirsi il mercato

La permanenza a Old Trafford potrebbe però essere soltanto temporanea. Secondo The Athletic, la situazione dell'olandese sarà rivalutata nei prossimi mesi: "Il futuro di Zirkzee potrebbe essere rivisto. Lo United era aperto a offerte per l'attaccante quest'estate, ma i diversi livelli di interesse da parte dei club di Serie A Juventus, Como, Napoli e Fiorentina alla fine non hanno portato a nulla". Molto dipenderà dal rendimento nella prima parte della stagione e dalle alternative a disposizione dello United: a gennaio potrebbero quindi riaprirsi i colloqui per una cessione.