Marianucci rinnova col Napoli! L'annuncio dell'agente: "Allegri lo stima moltissimo"
Il Napoli punta forte su Luca Marianucci e lo blinda con un accordo a lunghissimo termine. Il giovane difensore ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club azzurro fino al 2032. Ad annunciarlo è stato il suo agente Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Una scelta che testimonia la volontà della società di continuare a investire su Marianucci, considerato uno dei profili sui quali costruire il futuro della squadra.
Giuffredi: "Peccato per l'infortunio, era diventato titolarissimo"
Giuffredi ha evidenziato anche la grande considerazione di Massimiliano Allegri nei confronti del difensore: "Allegri lo stima moltissimo". Il procuratore è poi tornato sul problema fisico che ne ha rallentato il percorso nelle ultime settimane: "Peccato per quel piccolo infortunio perché era diventato titolarissimo". Il rinnovo fino al 2032 rappresenta dunque un segnale molto chiaro: Marianucci resta al centro del progetto tecnico del Napoli, che ha scelto di blindarlo per le prossime stagioni.
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