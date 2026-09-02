Dinis Rodrigues non è un colpo per il futuro: ecco perché il Napoli lo ha preso

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Dinis Rodrigues arriva al Napoli ma non come rinforzo per il futuro: l’operazione rientra in una precisa strategia di player trading.

Giovanni Scotto, sul suo canale YouTube, ha chiarito la natura dell’operazione che ha portato Dinis Rodrigues al Napoli. Secondo il giornalista de Il Roma, il portoghese non deve essere considerato un rinforzo per la prima squadra né un investimento destinato al settore giovanile: il suo acquisto rientrerebbe invece in una strategia ben precisa. Di seguito le sue parole: "Dinis Rodrigues, attaccante portoghese di 21 anni, qualcuno ne ha parlato in maniera errata. Non voglio fare il professore, ci mancherebbe altro, però le cose vanno raccontate bene. Non si può parlare di colpo in prospettiva o di acquisto per le giovanili, perché Dinis Rodrigues non è né l’una né l’altra cosa".

Dinis Rodrigues al Napoli: il motivo del colpo

"È un calciatore che rientra nelle operazioni di player trading, ossia nella pratica di acquistare e rivendere giocatori. Il player trading è una pratica assolutamente legittima, adottata da tante società e anche dal Napoli quando le operazioni vanno bene. Quando il Napoli indovina gli acquisti, acquisisce un calciatore a una determinata cifra e successivamente lo rivende a un prezzo superiore. A seconda dell’importanza dei giocatori cambiano anche le cifre. Esiste poi un livello più basso di player trading, nel quale arrivano calciatori, per esempio a parametro zero, e il Napoli prova in seguito a rivenderli per qualche milione.

Un esempio recente è quello di Luis Hasa, che il Napoli ha preso a zero dal Lecce e poi venduto per circa due milioni. Questo è player trading. A questi livelli i calciatori non mettono piede in prima squadra e solitamente neppure nelle giovanili, se non in qualche occasione. Anche Dinis Rodrigues rientra in questa logica: il Napoli lo ha acquistato a titolo definitivo e lo ha poi ceduto in prestito nella seconda divisione spagnola, sperando successivamente di venderlo a titolo definitivo. Tanti calciatori sono passati così nelle fila azzurre, a volte senza essere neanche annunciati dal club. Queste operazioni vanno quindi raccontate correttamente: non è un acquisto per la squadra, non è un colpo e non è un rinforzo. È un trasferimento di player trading attraverso il quale il Napoli, presumibilmente investendo pochi soldi, punta a realizzare una plusvalenza".