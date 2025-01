Conferme su Chiesa: il Napoli sfida un'altra big per gennaio

E' sfida con l’Atalanta di Gasperini per l’arrivo in Italia di Federico Chiesa, esterno che sta giocando poco a Liverpool e che spera di poter tornare in Italia anche per ritrovare la nazionale, su consiglio di Luciano Spalletti.

Secondo il quotidiano Tuttosport, le due società che sono maggiormente interessate a Chiesa, sono proprio Napoli e Atalanta, pronte a sfidarsi sul mercato con l’obiettivo di convincere il calciatore a tornare in Serie A. Chiesa da tempo è un giocatore che Conte stima e che sarebbe felice di avere in rosa per la seconda parte di stagione.