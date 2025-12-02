Conferme sull'alternativa di Anguissa: ha vent'anni e gioca in Germania

vedi letture

II Napoli valuta alternative per sostituire l'infortunato Anguissa. Il nome preponderante nei giorni scorsi è quello di Johan Manzambi, ventenne del Friburgo e della nazionale svizzera con cui potrebbe giocare i Mondiali nella prossima estate. Il centrocampista è valutato circa 20 milioni dal club della Bundes, ma non è detto che possa essere trasferibile durante l'inverno. Più complicato Atta dell'Udinese, per cui le richieste partono dai 40 milioni e ci sono top società da tutta Europa. Lo riporta la redazione di Tmw.

Nei giorni scorsi lo stesso agente del centrocampista, Ismael Miller, ha parlato del suo assistito. "La priorità di Manzambi è continuare la stagione col Friburgo dove sta facendo molto bene. Vuole tenere il ritmo alto nella Bundesliga, poi giocherà i Mondiali con la Svizzera se ci sarà questa qualificazione e poi si vedrà. Quindi, prima di cambiare squadra, ci penseremo molto".