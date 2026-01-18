Conte ha deciso di tenere Vergara! Schira: "Soddisfatto dalle sue ultime prestazioni"

Tra i migliori in campo di Napoli-Sassuolo ieri, Antonio Vergara sembra essersi guadagnato la conferma in maglia azzurra. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive del futuro del trequartista napoletano sul proprio account X: "Antonio Conte è molto soddisfatto delle ultime prestazioni di Antonio Vergara.

Per questo motivo il Napoli ha deciso di tenerlo in Prima Squadra nonostante le numerose richieste pervenute per il centrocampista da parte dei club di Serie A, che lo volevano in prestito per 6 mesi".