Conte ha deciso di tenere Vergara! Schira: "Soddisfatto dalle sue ultime prestazioni"
Tra i migliori in campo di Napoli-Sassuolo ieri, Antonio Vergara sembra essersi guadagnato la conferma in maglia azzurra. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive del futuro del trequartista napoletano sul proprio account X: "Antonio Conte è molto soddisfatto delle ultime prestazioni di Antonio Vergara.
Per questo motivo il Napoli ha deciso di tenerlo in Prima Squadra nonostante le numerose richieste pervenute per il centrocampista da parte dei club di Serie A, che lo volevano in prestito per 6 mesi".
🚨 Excl. - Antonio #Conte is very satisfied with Antonio #Vergara’s last performances. So #Napoli have decided to keep him in the First Team despite several requests arrived for the midfielder from SerieA’s clubs, which wanted him on a 6-months loan. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 17, 2026
