Conte può sorridere: sta per accogliere il 2° miglior difensore in Liga per occasioni create

Un solo difensore ha fatto meglio di Miguel Gutierrez, promesso sposo al Napoli, per quanto riguarda una precisa statistica. Come riportato dagli esperti di Opta, l'esterno del Girona ha creato 41 occasioni (inclusi cinque assist) per i compagni nella Liga spagnola 2024/25, tra i difensori della competizione solo Sergi Cardona (45) ha fatto meglio.

Le ultime sulla trattativa

In giornata è arrivato l'atteso 'Here We Go' di Fabrizio Romano su X per l'arrivo a Napoli di Miguelu Gutierrez. Fatta per l'esterno spagnolo del Girona che si trasferisce al Napoli per 18 milioni più bonus. Ora le visite mediche da programmare e poi la firma sul contratto fino al 2030. Affare definito dunque per l'esterno che andrà a rinforzare la corsia mancina azzurra. Ironia del destino, domani proprio il Girona sfiderà gli azzurri in amichevole a Castel di Sangro. Gutierrez è ora ai box dopo un intervento alla caviglia. Il suo rientro è previsto nelle prossime settimane.