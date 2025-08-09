Conte vuole Musah e Miretti, Repubblica: "Ecco quanto vuole pagarli il Napoli"
TuttoNapoli.net
"Conte vuole Musah come vice Anguissa e Miretti come vice McTominay, la società è disposta a stanziare 25 milioni per il primo e 15 per il secondo". Questo è quanto si legge sull'edizione odierna di Repubbliche, che prova a fare il punto sulle possibili operazioni a centrocampo del direttore sportivo Giovanni Manna.
"Se le operazioni non sono ancora andate in porto è perché Milan e Juventus sospettano di Conte: se li vuole così tanto, si stanno domandando, non è che ci stiamo sbagliando noi a tenerli ai margini? È una domanda sensata, ma in genere in questi casi la risposta la danno i soldi. Su Musah, comunque, c'è anche il Forest" si legge sul quotidiano.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Rileggi livePresentazione squadra: rivivi l'evento con le parole di Conte, Di Lorenzo e Oriali di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveCastel di Sangro, 14mila presenze al giorno! Sindaco: "Risultato storico!", pres. Abruzzo: "Polemiche sterili, alimentano razzismo"
Arturo MinerviniRileggi liveMilinkovic-Savic in conferenza: "Da marzo sapevo del Napoli, volevo fortemente venire! Non mi sento né 1° né 2°”
Arturo MinerviniMcTominay: "Scudetto non ha cambiato nulla, amma fatica’...always! Su De Bruyne e le amichevoli..."
Antonio NotoRileggi liveNapoli-Casertana 1-1, (Vano 35', Politano 43'): Politano rimedia con una magia, si rivedono gli scozzesi
Antonio NotoRileggi liveIncontro con i tifosi, Rrahmani: "Che dramma a Parma...", Lucca: "Sogno Scudetto!", Beukema: "Conte mi chiamò a Ibiza", Marianucci: "Che emozione"
Antonio NotoUfficialeOsimhen lascia il Napoli! Il Galatasaray lo acquista a titolo definitivo: il comunicato
Christian MarangioRileggi liveCastel di Sangro, day 2: seduta pomeridiana, tattica e partitella! Out in 5
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com