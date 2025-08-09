Conte vuole Musah e Miretti, Repubblica: "Ecco quanto vuole pagarli il Napoli"

"Conte vuole Musah come vice Anguissa e Miretti come vice McTominay, la società è disposta a stanziare 25 milioni per il primo e 15 per il secondo". Questo è quanto si legge sull'edizione odierna di Repubbliche, che prova a fare il punto sulle possibili operazioni a centrocampo del direttore sportivo Giovanni Manna.

"Se le operazioni non sono ancora andate in porto è perché Milan e Juventus sospettano di Conte: se li vuole così tanto, si stanno domandando, non è che ci stiamo sbagliando noi a tenerli ai margini? È una domanda sensata, ma in genere in questi casi la risposta la danno i soldi. Su Musah, comunque, c'è anche il Forest" si legge sul quotidiano.