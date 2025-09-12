Cosa si aspetta il Napoli da Elmas: c'è un indizio del Napoli di Spalletti

Gran gol di Elmas in nazionale, anche se per il macedone sarebbe - secondo la Uefa - autogol del portiere. Ma la rete contro il Liechtenstein è virtualmente sua ed è stato anche un bel gol, un golazo come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, una serpentina da sinistra con diversi dribbling, anche nello stretto e con freddezza a pochi passi dal portiere.

Un gol alla Elmas che tornerà a fare ciò che gli riusciva così bene con Spalletti: il dodicesimo ideale. Sette reti nell'anno dello scudetto, terzo miglior marcatore dopo Osimhen e Kvara. Al Torino da gennaio altri quattro gol.

Conosce il campionato italiano e saprà come tornare a incidere.