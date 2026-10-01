Da Cunha, il Napoli ci aveva provato: secca la risposta del Como

Calciomercato Napoli, in estate tentativo per Da Cunha: il centrocampista francese è stato dichiarato incedibile dal Como

Prima di imporsi come uno dei protagonisti del Como di Cesc Fabregas, Lucas Da Cunha avrebbe potuto lasciare il club durante l'ultima sessione estiva di mercato. Secondo quanto riferito dal portale inglese Transferfeed, la Roma avrebbe effettuato un tentativo concreto per portare il centrocampista francese nella Capitale. L'interesse dei giallorossi, però, non sarebbe stato l'unico arrivato dalla Serie A. Le prestazioni offerte dal giocatore e il suo percorso di crescita avrebbero infatti attirato l'attenzione di diverse società italiane, pronte a valutare un possibile affondo nel corso dell'estate.

Napoli e Atalanta interessate

Tra i club che avrebbero seguito con particolare attenzione Da Cunha figuravano anche Napoli e Atalanta. Entrambe le società avrebbero valutato il profilo del centrocampista francese, apprezzandone soprattutto la duttilità e le caratteristiche tecniche. Sul giocatore, inoltre, si sarebbero registrati interessamenti anche da parte di diverse formazioni di Premier League, a conferma dell'attenzione crescente nei suoi confronti.