Rinnovo Anguissa, è gelo: spunta un clamoroso retroscena

Restano diversi nodi da sciogliere in casa Napoli, e tra questi c'è soprattutto la situazione legata a Frank Anguissa. La trattativa per il rinnovo del centrocampista sembra essersi fermata e, al momento, non emergono segnali concreti di una possibile svolta. Il clima attorno alla vicenda si è fatto più freddo, mentre alle questioni contrattuali si sono aggiunti anche alcuni episodi che hanno alimentato dubbi sul rapporto tra il giocatore e l'ambiente. "I nodi ci sono, eccome. Su tutti: Anguissa. Tutto tace, il gelo è calato sulla trattativa", si legge su Il Mattino.

Il mercato di gennaio può cambiare lo scenario

Parallelamente, la trattativa per il prolungamento del contratto avrebbe subito uno stop. Non si parla ufficialmente di rottura, ma al momento non risultano nuovi incontri fissati né segnali di riavvicinamento tra le parti. Senza un accordo, Anguissa potrebbe quindi liberarsi a parametro zero al termine della stagione. Uno scenario che potrebbe spingere il Napoli a valutare una cessione già durante il mercato di gennaio, così da evitare di perdere il giocatore senza incassare alcun indennizzo.