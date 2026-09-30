Calciomercato Napoli, occhi sul 2008 Busiello: concorrenza da due club italiani
Il Napoli continua a monitorare giovani talenti in prospettiva e tra i nomi finiti sul taccuino degli azzurri c'è quello di Danilo Busiello. Il fantasista classe 2008 è attualmente svincolato dopo aver lasciato l'Empoli con la risoluzione del vincolo all'inizio di settembre. Una situazione che rende il suo profilo particolarmente interessante, considerando la possibilità di acquisirlo senza sostenere costi per il cartellino.
Napoli su Busiello, concorrenza di Lazio e Palermo
Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, il Napoli non è però l'unica società ad aver mostrato interesse per il 18enne. Busiello piace infatti anche alla Lazio, mentre in Serie B viene seguito dal Palermo. Durante l'estate il giovane fantasista sembrava inoltre vicino alla firma con il Monza, ma la trattativa si è interrotta prima di arrivare alla fumata bianca.
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