L’Inter guarda in casa Napoli: non solo Anguissa, piace anche Meret

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Oggi alle 22:30Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone
L’Inter continua a guardare in casa Napoli e, oltre a Frank Zambo Anguissa, avrebbe inserito nel mirino anche Alex Meret.

Non solo Frank Zambo Anguissa: l’Inter avrebbe messo gli occhi anche su Alex Meret. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il portiere del Napoli rientrerebbe tra i profili osservati dalla società nerazzurra in vista delle prossime sessioni di mercato. Meret ha un contratto con il club azzurro fino al 30 giugno 2027 e la sua situazione potrebbe quindi diventare particolarmente interessante con l’avvicinarsi della scadenza.

Meret-Inter, tutto dipenderà dalle scelte per la porta

Un ruolo importante nello scenario potrebbe averlo anche Federico Pastorello, agente di Meret e procuratore che vanta rapporti consolidati con la dirigenza dell’Inter. Molto, però, dipenderà dalle valutazioni del club nerazzurro sul futuro della porta e, in particolare, dal rendimento di Josep Martinez. La situazione verrà dunque monitorata nei prossimi mesi, con Meret tra i nomi osservati dall’Inter.