Anguissa-Inter? Da Milano: pista complicata, due fattori frenano il potenziale affare
L’Inter potrebbe prendere tempo prima di muoversi concretamente per Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli è infatti tra i profili monitorati dai nerazzurri in vista del 2027, quando potrebbe essere disponibile a parametro zero. La società milanese attende gli sviluppi delle trattative tra il giocatore e il club azzurro prima di decidere se approfondire la pista, che presenta però alcuni aspetti da valutare. Come raccolto dalla redazione de L’Interista, uno dei principali riguarda l’età e la tenuta fisica del camerunese, classe 1995: nell’ultima stagione Anguissa ha saltato oltre 20 partite a causa degli infortuni.
Inter, idea Anguissa a parametro zero nel 2027: tutti gli ostacoli
Oltre alla condizione fisica, l’Inter dovrà considerare anche lo status di extracomunitario del centrocampista. La nazionalità camerunese di Anguissa rappresenterebbe infatti un ulteriore elemento nella pianificazione della rosa e nella gestione degli eventuali slot disponibili. Il club nerazzurro dovrà quindi valutare se procedere per il giocatore, rinunciando eventualmente a un altro profilo extracomunitario, oppure orientarsi su alternative presenti nella propria agenda.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro