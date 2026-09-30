Retroscena Da Cunha: il Napoli ci ha provato in estate, c’erano anche altri due club di A

Retroscena Da Cunha: Napoli, Roma e Atalanta avrebbero provato a prendere il centrocampista del Como in estate.

Prima di diventare uno dei protagonisti del Como di Cesc Fabregas, Lucas Da Cunha avrebbe potuto cambiare squadra durante l’ultima sessione estiva di mercato. Secondo quanto riportato dal portale inglese Transferfeed, la Roma avrebbe effettuato un tentativo per portare il centrocampista francese nella Capitale, ma l’interesse giallorosso non sarebbe stato l’unico proveniente dalla Serie A. Il rendimento e la crescita del giocatore avevano infatti attirato l’attenzione di diverse società italiane.

Da Cunha, non solo Roma: anche Napoli e Atalanta sulle sue tracce

Tra i club che avrebbero valutato seriamente Da Cunha figuravano anche Napoli e Atalanta, interessate alla duttilità e alle caratteristiche del centrocampista. Sul francese si sarebbero mosse inoltre diverse società di Premier League, senza però arrivare a un accordo con il Como. Da Cunha è così rimasto alla corte di Fabregas, proseguendo il percorso intrapreso in Lombardia nonostante le numerose richieste ricevute durante il mercato estivo.