Da Firenze: "Il club non ha messo in vendita Comuzzo. Nessun contatto col Napoli"

Sara Meini, giornalista Rai da Firenze che segue le vicende della squadra viola, ha scritto un post su X in cui ha chiarito la vicenda Comuzzo, la trattativa che vede coinvolte Napoli e Fiorentina per il 19enne centrale viola che tanto piace al club di De Laurentiis. Al suo destino è legato anche quello di Rafa Marin che ha l'accordo con il Villarreal e aspetta l'ok per trasferirsi in prestito.

"La Fiorentina non ha mai messo in vendita Comuzzo. Il Napoli ha chiesto informazioni al procuratore, ma a ora non ha mai parlato con la società viola che potrebbe vacillare solo con una proposta di 40mln, non un euro in meno", ha scritto sui social.